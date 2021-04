Draghi e von der Leyen schierati sul Global Health Summit. Le ricette di Cicchetti (Di martedì 20 aprile 2021) “Il Global Health Summit a Roma, il confronto tra società civile, vertici europei e governo italiano sono occasioni preziose da cogliere e sostenere. Purché si entri nella logica che, anche sotto il profilo sanitario, occorrono grandi riforme e investimenti cospicui”. Ne è convinto Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari). C’è attesa per il prossimo 21 maggio. In vista di questa data chiave, la presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen e il premier Mario Draghi hanno mandato il loro messaggio per un webinar in cui hanno partecipato alcuni partecipanti della società civile, un incontro ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) “Ila Roma, il confronto tra società civile, vertici europei e governo italiano sono occasioni preziose da cogliere e sostenere. Purché si entri nella logica che, anche sotto il profilo sanitario, occorrono grandi riforme e investimenti cospicui”. Ne è convinto Americo, professore ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari). C’è attesa per il prossimo 21 maggio. In vista di questa data chiave, la presidente della commissione europea Ursula Von dere il premier Mariohanno mandato il loro messaggio per un webinar in cui hanno partecipato alcuni partecipanti della società civile, un incontro ...

