Draghi accelera | Recovery Plan e decreto Covid giovedì in Cdm?

AGI - Due i dossier sul tavolo di Mario Draghi e che approderanno giovedì in Consiglio dei Ministri. Il primo è quello della ripartenza. Il presidente del Consiglio alle forze politiche continua a dire che occorre equilibrio. Consapevole che da una parte spira il vento "anticipiamo le misure", dall'altra c'e' chi protesta perché lo rimprovera di aver precorso i tempi. Bisogna andare nella direzione delle riaperture graduali, ha sottolineato anche con i partiti ricevuti a palazzo Chigi sul 'Recovery'. Al momento dunque non è prevista la cancellazione o la rimodulazione della misura del coprifuoco ne' un cambiamento di programma rispetto alle decisioni prese nella cabina di regia di venerdì scorso. Il Pnrr è il secondo dossier a cui lavora il Capo dell'esecutivo. Soddisfatto - ha confidato - perché il piano è quasi pronto, lo presenterà la prossima ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi accelera Crisi a Palermo, Iv fuori da giunta Orlando Accelera la crisi politica nel comune di Palermo. Uno degli assessori di Iv, Toni Costumati, si è ...dopo lo strappo dei 'renziani' che avevano chiesto una modifica della maggioranza sul 'modello Draghi'...

Alitalia: si accelera, dossier su tavolo Draghi Il governo spinge sul pedale dell'acceleratore per cercare di trovare in fretta una soluzione per Alitalia. Il dossier è sul tavolo del presidente del consiglio Mario Draghi, che nel pomeriggio, ha incontrato a Palazzo Chigi i ministri coinvolti per fare il punto su una vertenza sempre più in bilico, con la liquidità quasi agli sgoccioli della vecchia compagnia e ...

Da lunedì 26 si torna sui banchi [TESTO]Messa a punto la strategia sul piano vaccini, Mario Draghi accelera ora sulla definizione delle prossime tappe per la messa in sicurezza dei conti e soprattutto del Recovery. Il Pnrr è infatti ...

