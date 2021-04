Daydreamer, trama 20 aprile 2021: Sanem in lacrime (Di martedì 20 aprile 2021) Anticipazioni Daydreamer oggi 20 aprile 2021 con un colpo di scena inaspettato. Perché Nihat fa piangere Sanem? Ecco cosa sta per accadere. Sanem svela il suo segreto Ci sono delle importanti novità nella puntata Daydreamer oggi 20 aprile 2021 con qualcosa che spegnerà il sorriso a Sanem. Lei e Can hanno deciso di intraprendere un viaggio alle Galapagos lasciando la Turchia per molto tempo. Tutto molto romantico, se solo non fosse che Sanem non abbia rivelato ai genitori di essere tornata insieme al Divit. Quando accaduto un anno prima ha lasciato i genitori della Aydin molto preoccupati e delusi, invitando la ragazza a non cedere nuovamente a questo amore. Ma il sentimento tra i due è così forte che ne sono stati ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 aprile 2021) Anticipazionioggi 20con un colpo di scena inaspettato. Perché Nihat fa piangere? Ecco cosa sta per accadere.svela il suo segreto Ci sono delle importanti novità nella puntataoggi 20con qualcosa che spegnerà il sorriso a. Lei e Can hanno deciso di intraprendere un viaggio alle Galapagos lasciando la Turchia per molto tempo. Tutto molto romantico, se solo non fosse chenon abbia rivelato ai genitori di essere tornata insieme al Divit. Quando accaduto un anno prima ha lasciato i genitori della Aydin molto preoccupati e delusi, invitando la ragazza a non cedere nuovamente a questo amore. Ma il sentimento tra i due è così forte che ne sono stati ...

Advertising

TeleConsiglio : Vi riporto qui la trama di oggi: “Can propone a Sanem di salpare insieme per le Galapagos. Sanem accetta con entusi… - infoitcultura : Daydreamer, trama 19 aprile 2021: il viaggio di Sanem e Can - ItsLucyEm : DayDreamer, trama Turchia: Aziz esce di scena e decide di partire per Amsterdam - zazoomblog : Daydreamer trama 19 aprile 2021: il viaggio di Sanem e Can - #Daydreamer #trama #aprile #2021:… - ItsLucyEm : DayDreamer trama turca: Leyla paga l'ex hacker di Aylin per creare un sito fake di Capello -