CR7 torna al Real? Le parole di Florentino Perez

Nel corso della lunga intervista rilasciata a El Chiringuito, non sono mancati gli accenni di Florentino Perez al mercato e a CR7 C'è spazio anche per il mercato nell'intervista di Florentino Perez a El Chiringuito. Il presidente del Real Madrid ha parlato di CR7 e delle voci che vorrebbero un ritorno in blancos al termine della stagione. Il numero uno della nascente Super League, così si è soffermato sul campione della Juventus: «Cristiano Ronaldo non tornerà al Real Madrid. Non ha senso, ha un contratto con la Juventus».

