Cosa c'è dietro a un profumo? Sapete che tra le note più curiose c'è la carota e..l'erba cipollina? Jean Claude Ellena racconta la profumeria nel suo ultimo Atlante di Botanica Profumata (Di martedì 20 aprile 2021) Facile dire "Nella mia fragranza ci sono il gelsomino, la rosa e l'osmanto". Ma Cosa sono questi ingredienti, Cosa c'è dietro a ogni nota olfattiva dei profumi preferiti? Come si lavorano e da dove provengono? A queste, e a molte altre domande, ha dato una risposta Jean Claude Ellena con il suo Atlante di Botanica Profumata, novità primaverile dell'Ippocampo Edizioni. Un libro che, tra bellissime tavole disegnate, racconta tra aneddoti personali e storie millenarie 36 ingredienti tra i più famosi della profumeria. E che, ci scommettiamo, sono presenti anche nel profumo che indossate ora.

