Chi è Augusta Iannini, la moglie di Bruno Vespa: carriera e curiosità (Di martedì 20 aprile 2021) Chi è Augusta Iannini, magistrato e moglie del giornalista Bruno Vespa dal 1975. La coppia ha avuto due figli, Federico e Alessandro. Entrambi impegnatissimi sul fronte professionale, hanno portato avanti interessi assai diversi: «A me piace camminare e adoro la montagna, lui preferisce andare in barca. Bruno ama la lirica, io di più il cinema. Così non ci annoiamo mai», ha detto lei in un’intervista di qualche tempo, riportato da “Il Sussidiario”. leggi anche l’articolo —> Sergio Zavoli, Bruno Vespa: «Ho imparato a fare questo mestiere guardando i suoi servizi» Chi è Augusta Iannini, la moglie di Bruno Vespa Bruno Vespa è uno dei ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 aprile 2021) Chi è, magistrato edel giornalistadal 1975. La coppia ha avuto due figli, Federico e Alessandro. Entrambi impegnatissimi sul fronte professionale, hanno portato avanti interessi assai diversi: «A me piace camminare e adoro la montagna, lui preferisce andare in barca.ama la lirica, io di più il cinema. Così non ci annoiamo mai», ha detto lei in un’intervista di qualche tempo, riportato da “Il Sussidiario”. leggi anche l’articolo —> Sergio Zavoli,: «Ho imparato a fare questo mestiere guardando i suoi servizi» Chi è, ladiè uno dei ...

Advertising

Giorgiocasole : Un caso per Càsole. AUGUSTA/Rifiuti a terra: di chi la colpa? - 424BasilStreet : Nella Nba regna un principio “socialista” in base al quale i più deboli vengono avvantaggiati. Nel calcio europeo,… - AbdulAlhazared : RT @Cri_Giordano: Passaporti vaccinali falsi venduti in rete per 150€. Sconto per chi ne acquista più pezzi. Timbro del centro vaccinale di… - hampelotto2 : RT @Cri_Giordano: Passaporti vaccinali falsi venduti in rete per 150€. Sconto per chi ne acquista più pezzi. Timbro del centro vaccinale di… - Cri_Giordano : Passaporti vaccinali falsi venduti in rete per 150€. Sconto per chi ne acquista più pezzi. Timbro del centro vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Augusta Adesso 'Barca Nostra' è tornata ad Augusta ad_dyn "Chi entra in porto ad Augusta lo deve vedere e deve chiedersi che cosa è successo" - dice Enzo Parisi, rappresentante del comitato 18 aprile. Nell'idea di Chiara Ditrapani lo spazio artistico ...

'La Sicilia si Sente', 9 storie raccontano una terra unica Dal 19 aprile, per nove settimane, nove storie saranno raccontate da chi è nato sull'isola e ha ... Favara (Agrigento), Modica (Ragusa), Catania, Ganzirri (Messina), Enna (Caltanissetta), Augusta (...

Augusta, deposito Gnl, ambientalisti chiedono il referendum Quotidiano di Sicilia Adesso "Barca Nostra" è tornata ad Augusta Il Relitto del naufragio avvenuto nel canale di Sicilia nell'aprile 2015, nel quale si ipotizza persero la vita circa 1000 persone era stato esposto in mostra a Venezia ...

Il relitto del naufragio con 700 migranti approda ad Augusta: diventerà un monumento alla memoria "Barca Nostra" non sarà un mausoleo davanti a cui piangere le nostre colpe, ma un momento di ripartenza collettiva ...

ad_dyn "entra in porto adlo deve vedere e deve chiedersi che cosa è successo" - dice Enzo Parisi, rappresentante del comitato 18 aprile. Nell'idea di Chiara Ditrapani lo spazio artistico ...Dal 19 aprile, per nove settimane, nove storie saranno raccontate daè nato sull'isola e ha ... Favara (Agrigento), Modica (Ragusa), Catania, Ganzirri (Messina), Enna (Caltanissetta),(...Il Relitto del naufragio avvenuto nel canale di Sicilia nell'aprile 2015, nel quale si ipotizza persero la vita circa 1000 persone era stato esposto in mostra a Venezia ..."Barca Nostra" non sarà un mausoleo davanti a cui piangere le nostre colpe, ma un momento di ripartenza collettiva ...