Call of Duty: Cold War e Warzone, svelata la roadmap della Season 3 (Di martedì 20 aprile 2021) Activision ha recentemente pubblicato un’immagine che svela in anticipo la roadmap della Season 3 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone Grazie all’enorme successo di Cold War e Warzone, il brand di Call of Duty continua tutt’ora ad essere sulla cresta dell’onda. Questo è dovuto sia alla grande qualità dei titolo ma anche e soprattutto alla costante aggiunta di nuovi contenuti da parte di Activision. Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’inizio della Season 2 e i giocatori hanno avuto più che abbastanza tempo per esplorare tutte le novità della stagione. Per fortuna però ora fra poco arriveranno un gran numero di nuovi contenuti, dato che ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 aprile 2021) Activision ha recentemente pubblicato un’immagine che svela in anticipo la3 diof: Black OpsWar eGrazie all’enorme successo diWar e, il brand diofcontinua tutt’ora ad essere sulla cresta dell’onda. Questo è dovuto sia alla grande qualità dei titolo ma anche e soprattutto alla costante aggiunta di nuovi contenuti da parte di Activision. Ormai è passato un bel po’ di tempo dall’inizio2 e i giocatori hanno avuto più che abbastanza tempo per esplorare tutte le novitàstagione. Per fortuna però ora fra poco arriveranno un gran numero di nuovi contenuti, dato che ...

Advertising

MrxSoki : NUEO VIDEO DE CALL OF DUTY WARZONE! DOBLE BARRETT! SOLO A SNIPER DE MW + CW! - Frederick117652 : RT @MrxSoki: NUEO VIDEO DE CALL OF DUTY WARZONE! DOBLE BARRETT! SOLO A SNIPER DE MW + CW! - amantecnologia : WARZONE ITA: Il team di Call Of Duty sta mandando a diversi influencer nuovi pacchi (che svelano ogni martedì) cont… - ale123883 : RT @MrxSoki: NUEO VIDEO DE CALL OF DUTY WARZONE! DOBLE BARRETT! SOLO A SNIPER DE MW + CW! - infoitscienza : Call of Duty Warzone: update della Stagione 3, peso e novità in arrivo -