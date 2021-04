**Calcio: Uefa, Gravina entra nel Comitato Esecutivo** (Di martedì 20 aprile 2021) Montreux, 20 apr. - (Adnkronos) - Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina entra a far parte del Comitato Esecutivo Uefa. Il numero uno del calcio italiano ha raccolto 53 voti, più di tutti. Con lui faranno parte del Comitato Esecutivo per i prossimi quattro anni: Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Paesi Bassi), Servet Yard?mc? (Turchia). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Montreux, 20 apr. - (Adnkronos) - Il presidente della Federcalcio Gabrielea far parte delEsecutivo. Il numero uno del calcio italiano ha raccolto 53 voti, più di tutti. Con lui faranno parte delEsecutivo per i prossimi quattro anni: Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Paesi Bassi), Servet Yard?mc? (Turchia).

Advertising

AntoVitiello : Sulla questione #SuperLeague fanno sorridere un paio di cose. Si parla di 'fine del calcio romantico' quando da ann… - riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - AntoVitiello : Florentino #Perez: 'Senza la #SuperLeague il calcio morirà prima del 2024. Grandi e piccoli club moriranno. #Uefa?… - battitomilan7 : RT @Cobretti_80: Negli ultimi anni, quali sono state le geniali idee della UEFA per salvare e migliorare il calcio? Creare la Nation League… - giacomoboscolo : RT @chedisagio: 'Il calcio è dei tifosi' dicono mentre organizzano la finale di supercoppa italiana in Arabia Saudita. La Superlega è una… -