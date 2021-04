Apple, evento Spring Loaded. Nuovi iMac colorati, arrivano gli AirTag (Di martedì 20 aprile 2021) A Cupertino la Mela presenta diversi Nuovi dispositivi nell'evento primaverile. Da Tim Cook uno speech sui progressi ambientali. Focus su podcast e equità economica. Un nuovo colore per iPhone Leggi su repubblica (Di martedì 20 aprile 2021) A Cupertino la Mela presenta diversidispositivi nell'primaverile. Da Tim Cook uno speech sui progressi ambientali. Focus su podcast e equità economica. Un nuovo colore per iPhone

Advertising

raulxgang : vendo o evento da apple sendo um fanboy da Samsung - AndreaPitturru : Forse è l'evento Apple più carico degli ultimi anni #AppleEvent - stefy1986 : Chi sta seguendo la lezione di francese e si sta perdendo l'evento Apple? Ma io, ovviamente, porco di un porco. - martinapennisi : RT @pottolina: Non è esattamente come essere a Cupertino, ma siamo pronti per #AppleEvent I nuovi AirTags, iPad Pro e forse AirPods 3: c… - Amorne_1979 : 'Evento Apple 20 aprile, la diretta è iniziata' di Yuri Di Prodo - -