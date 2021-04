Amici 20, Martina parla di Aka7even, ma poi fa una dedica a Raffaele (Di martedì 20 aprile 2021) Nonostante l'eliminazione da Amici, Martina Miliddi continua a far parlare di sè. I fan la stanno tempestando di domande sulla relazione con Aka7even che sembra ormai giunta alla fine. Il cantante, dopo essere venuto a conoscenza della sua eliminazione, si è infatti dimostrato molto freddo nei suoi confronti a contrario degli altri allievi che sono rimasti insieme a lei per cercare di rincuorarla. Luca si è sciolto solo nel daytime di ieri pomeriggio, quando è stato mostrato il lungo e commovente abbraccio tra i due, con Aka che non ha trattenuto le lacrime. Martina parla di Luca Una volta ritornata a casa, Martina ha iniziato a rispondere ad alcune curiosità dei fan in diretta su Instagram. A domanda diretta, la ragazza ha ammesso di sentire molto la mancanza di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021) Nonostante l'eliminazione daMiliddi continua a farre di sè. I fan la stanno tempestando di domande sulla relazione conche sembra ormai giunta alla fine. Il cantante, dopo essere venuto a conoscenza della sua eliminazione, si è infatti dimostrato molto freddo nei suoi confronti a contrario degli altri allievi che sono rimasti insieme a lei per cercare di rincuorarla. Luca si è sciolto solo nel daytime di ieri pomeriggio, quando è stato mostrato il lungo e commovente abbraccio tra i due, con Aka che non ha trattenuto le lacrime.di Luca Una volta ritornata a casa,ha iniziato a rispondere ad alcune curiosità dei fan in diretta su Instagram. A domanda diretta, la ragazza ha ammesso di sentire molto la mancanza di ...

