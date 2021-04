Tommaso Stanzani torna ad Amici? L’indiscrezione sul giovane ballerino (Di lunedì 19 aprile 2021) Tommaso Stanzani e la sua eliminazione ad Amici 20 Senza ombra di dubbio l’eliminazione di Tommaso Stanzani è stata la più discussa della ventesima edizione di Amici che si avvia verso la finale. Il ragazzo, infatti, è tra gli allievi più amati e talentuosi del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Tantissimi telespettatori L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 aprile 2021)e la sua eliminazione ad20 Senza ombra di dubbio l’eliminazione diè stata la più discussa della ventesima edizione diche si avvia verso la finale. Il ragazzo, infatti, è tra gli allievi più amati e talentuosi del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Tantissimi telespettatori L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

eppiripi : @GirovagaC Non è sopravvalutato, se scrivo senza # nessuno (giornalisti e co) può incasellarmi e prendere le mie pa… - tommy_cele : RT @giomatrash: Il re ?Tommaso Stanzani ? once said (pt.2): #Amici20 - evvovemio : Ariete: Tommaso zorzi Tommaso stanzani Leonardo Lamacchia Findus... Ariete Lady Gaga Emma Watson Luca argente… - weelldoneegirl : RT @giomatrash: Tommaso Stanzani, ?best of?(parte 1) #Amici20 - natalelestate : Tommaso Stanzani sei tutti noi! -