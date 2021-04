Superlega: Iv, ‘trovare soluzione, non si può togliere anima al calcio’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Il calcio moderno non può togliere l’anima al pallone ne tantomeno può demolire qualsiasi traguardo raggiunto dalle società minori che hanno creduto e investito nei settori giovanili”. Lo afferma Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del ‘Cantiere cultura e sport’ di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Il calcio moderno non puòl’al pallone ne tantomeno può demolire qualsiasi traguardo raggiunto dalle società minori che hanno creduto e investito nei settori giovanili”. Lo afferma Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del ‘Cantiere cultura e sport’ di Italia Viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

