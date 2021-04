Sudafrica | a Città del Capo si lotta contro le fiamme

(Di lunedì 19 aprile 2021) Leavanzano lungo la Table Mountain dele in direzione del centro dideldopo aver distrutto edifici dell'università, mentre i vigili del fuocono con forti venti per ...

Le fiamme avanzano lungo la Table Mountain dele in direzione del centro didel Capo dopo aver distrutto edifici dell'università, mentre i vigili del fuoco lottano con forti venti per controllare l'incendio e i residenti vengono ...Un vasto incendio sta mettendo a dura prova i vigili del fuoco di Cape Town, in. Le fiamme divampate nella zone ai piedi di Table Mountain, la montagna caratteristica dellasudafricana danneggiando pesantemente l'università e la biblioteca. Gli studenti residenti ...