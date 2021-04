Stefania Orlando protagonista di “Avanti un altro! Pure di sera” (Di lunedì 19 aprile 2021) Stefania Orlando, ex concorrente del GF Vip, ieri sera è stata protagonista di “Avanti un altro! Pure di sera” Stefania Orlando protagonista in veste di caposquadra ad ‘Avanti un altro! Pure di sera‘ con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stefania ha parlato del rapporto con suo marito Simone e i nove anni di differenza d’età. In una mise deliziosa con abito nero corto, in tulle full paillettes, abito firmato da Elisabetta Franchi, dal valore di 420 euro. Tra una battuta e l’altra Stefania è “caduta” sulle domande fatte dal conduttore in merito a Dante. Orlando è stata ospite di recente ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021), ex concorrente del GF Vip, ieriè statadi “undiin veste di caposquadra ad ‘undi‘ con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.ha parlato del rapporto con suo marito Simone e i nove anni di differenza d’età. In una mise deliziosa con abito nero corto, in tulle full paillettes, abito firmato da Elisabetta Franchi, dal valore di 420 euro. Tra una battuta e l’altraè “caduta” sulle domande fatte dal conduttore in merito a Dante.è stata ospite di recente ...

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - Costanzo : Complici nella vita, ma anche sul palco: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cantano al #MaurizioCostanzoShow??… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - candemet8992 : RT @Elisa175629: Grazie ad Aurora Ramazzotti, Stefania Orlando e Francesco Oppini. Gli unici veri AMICI che hanno tutelato Tommaso durante… - AliMeneghetti : RT @ssscarolina8: Bonolis:”ringraziamo Stefania Orlando in particolare”?? #orlandera #avantiunaltro -