Sport in tv oggi (lunedì 19 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova settimana di eventi sportivi ha iniziato oggi, lunedì 19 aprile. In primo piano il tennis con l'inizio di tanti tornei, tra cui l'ATP 500 di Barcellona con al via tanti giocatori importanti sulla terra rossa catalana e una numerosa pattuglia italiana che vorrà farsi valere. Nel primo pomeriggio assisteremo poi alla prima tappa del Tour of the Alps, piccola corse a tappa di grande rilievo che servirà ai corridori per testare la gamba prima dell'inizio del Giro d'Italia 2020. Un banco di prova importante e probante per i ciclisti. A chiosa di questa giornata, il grande calcio della Premier League con l'incontro tra Leeds e Liverpool in programma nel "Monday Night".

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Nasce la Superlega, accordo tra 12 club europei. Ci sono anche Inter, Juventus e Milan ...sport') passando ovviamente per l'Uefa fino a cascata a leghe e federazioni nazionali, anche perché arriva alla vigilia della riunione del Comitato Esecutivo della federcalcio continentale di oggi ...

Superlega, ora è ufficiale: "Dodici club creano una nuova competizione". Ci sono Juve, Inter e Milan Atteso per tutto il giorno è arrivato il comunicato della Superlega, che istituisce quanto già era trapelato . Leggiamolo: "Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale , la Super League, governata dai Club Fondatori. AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, ...

Sport in tv oggi: programma completo di domenica 18 aprile The Wam.net F1, pagelle GP Imola: Verstappen non sbaglia nulla. Bottas in crisi nera, Leclerc e Sainz solidi Ancora un podio, ancora la dimostrazione che non sia lassù per caso. Prima e dopo fa quel che può, ma sempre troppo a distanza rispetto a Lance Stroll LEWIS HAMILTON 5: non facciamoci offuscare dal se ...

Valentino Rossi per ora fatica, Luca Marini molto meno Nel Gran premio delle MotoGp del Portogallo il pilota dello Sky VR46 Avintia partirà dall’ottava casella in griglia di partenza, molto più avanti del blasonato fratello, costretto a una nuova gara in ...

