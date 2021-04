«Sono difficile nella complessità della vita: non mi accontento, non mi piacciono i rapporti facili, non sono leggera. Mai trovato un punto d'incontro» (Di lunedì 19 aprile 2021) Sabrina Ferilli story guarda le foto È una Sabrina Ferilli che si racconta senza filtri quella che ha partecipato a Domenica In. Una chiacchierata tra amiche insieme alla padrona di casa, Mara Venier, parlando del sogno del cinema ma anche della vera Sabrina, la donna prima che attrice: «Non sono una persona facile». Leggi anche › Sabrina Ferilli aiuta l’operaio licenziato da Arcelor Mittal: per lui stipendio e assistenza legale › ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) Sabrina Ferilli story guarda le foto È una Sabrina Ferilli che si racconta senza filtri quella che ha partecipato a Domenica In. Una chiacchierata tra amiche insieme alla padrona di casa, Mara Venier, parlando del sogno del cinema ma anchevera Sabrina, la donna prima che attrice: «Nonuna persona facile». Leggi anche › Sabrina Ferilli aiuta l’operaio licenziato da Arcelor Mittal: per lui stipendio e assistenza legale › ...

