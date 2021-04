Smagliature e dieta quotidiana | esiste un legame?

Leggi su dilei

(Di lunedì 19 aprile 2021) In meno di un secolo, lesono passate da rarità assoluta a stato quasi fisiologico del periodo dello sviluppo, in grado di colpire in maniera universale giovani ragazze e ragazzi. L’età in cui è più facile che si formino, infatti, è negli anni dell’adolescenza, quando il corpo cresce e si modifica velocemente e, a seguire, nei giovani adulti in caso di variazione repentina del peso e della gravidanza. Nelle ragazze adolescenti e nelle donne, le aree anatomiche più comunemente coinvolte sono le cosce, i glutei e il seno. Una patologia cutanea che può avere un impatto psicologico ed emotivo negativo e duraturo, sostengono gli esperti. Le cause La smagliatura è la conseguenza di un’alterazione cutanea nella quale si uniscono tanti fattori tra i quali, sicuramente, vi è un disordine glucidico e ormonale. Come ha insegnato lo studioso statunitense Cushing, le ...