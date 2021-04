Rudy Zerbi e la rivelazione veramente piccante | lo faccio ogni…

(Di lunedì 19 aprile 2021)mai banale, stavolta non ha lasciato spazio all’immaginazione facendo un’uscita che dire inaspettata èriduttivo(Gettyimages)Continua con grandi numeri l’edizione serale di ‘Amici’ di Maria De Filippi, che ormai ogni sabato attira milioni di spettatori che seguono le vicende degli alunni di Canale 5. Il tutto sotto lo sguardo attento della padrona di casa, costretta anche a contenere quelle che sono le scaramucce e i siparietti che vedono protagonisti soprattutto i coach ma anche i giudici di questa edizione. E cosi la squadra composta da Alessandra Celentano eè una delle più amate, soprattutto perchè i due sono personaggi dalla grande personalità e dunque molto apprezzati dal pubblico. Al netto di quelle ...

Gli è stato chiesto anche di fermarsi per giudicare la sfida tra Alessandra Celentano,, Arisa e Lorella Cuccarini. Dal punto di vista della vita privata l'interprete ha 4 figli tra cui il ...Guanto di sfida che la Celentano di primo acchito avrebbe voluto rifiutare ma che il suo compagno di merende,la coinvolge nel dire si. Da qui, si capisce la personalità della Celentano ...Ovvio che con Alessandra abbia un legame diverso, si conoscono da anni, anzi da ragazzini: “Io e Rudy ci conosciamo da ragazzini. Stasera li vedremo ancora una volta insieme, Rdy Zerbi e Alessandra Ce ...Dunque Raoul Bova ha spiegato che nella fiction Buongiorno mamma c’è un mistero, che si capirà man mano. Quando infatti Maria De Filippi ha annunciato Raoul Bova il pubblico in studio è andato in visi ...