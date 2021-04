Robot umanoidi in esposizione al London Design Museum (Di lunedì 19 aprile 2021) Robot umanoidi in esposizione al Design Museum di Londra. Una mostra che costituisce un’esperienza unica, quella in corso dal 17 maggio al 6 giugno nella capitale del Regno Unito. Infatti, si tratta di un’esposizione che vede come protagonisti dei Robot dalle sembianze umane in veste di veri e propri produttori artisti. L’intelligenza artificiale, oggi giorno, Leggi su periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021)inaldi Londra. Una mostra che costituisce un’esperienza unica, quella in corso dal 17 maggio al 6 giugno nella capitale del Regno Unito. Infatti, si tratta di un’che vede come protagonisti deidalle sembianze umane in veste di veri e propri produttori artisti. L’intelligenza artificiale, oggi giorno,

Advertising

dalvin_update : RT @wireditalia: L'Istituto italiano di tecnologia e l'Inail lavorano a umanoidi in grado di aiutare i colleghi a svolgere i compiti più fa… - pizia21 : RT @wireditalia: L'Istituto italiano di tecnologia e l'Inail lavorano a umanoidi in grado di aiutare i colleghi a svolgere i compiti più fa… - RobRe62 : RT @wireditalia: L'Istituto italiano di tecnologia e l'Inail lavorano a umanoidi in grado di aiutare i colleghi a svolgere i compiti più fa… - lucialeone70 : RT @wireditalia: L'Istituto italiano di tecnologia e l'Inail lavorano a umanoidi in grado di aiutare i colleghi a svolgere i compiti più fa… - wireditalia : L'Istituto italiano di tecnologia e l'Inail lavorano a umanoidi in grado di aiutare i colleghi a svolgere i compiti… -