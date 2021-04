Ritorno in Classe, L’Avvertimento dei Neuropsichiatri: non Bisogna Correre per Completare i Programmi Scolastici (Di lunedì 19 aprile 2021) Presto si ritornerà in Classe e la SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza) mette in guardia il mondo scuola. Gli esperti raccomandano di non Correre per Completare i ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 19 aprile 2021) Presto si ritornerà ine la SINPIA (Società Italiana dia dell’Infanzia e Adolescenza) mette in guardia il mondo scuola. Gli esperti raccomandano di nonperi ...

Advertising

fattoquotidiano : ?? RITORNO A SCUOLA La denuncia dei presidi: 'Non c'è spazio, costretti a restare in #Dad' [di @PatriziaDeRub] - idontwantogrow : RT @Saaraa_a_: non ho paura della morte ma del ritorno in classe al 100% dal 26 aprile si - Manuel31816032 : @OGiannino Draghi sulla scuola è andato avanti di testa sua. Si sforzino i presidi e sindacati a trovare il modo di… - wireditalia : Dai tamponi a studenti e insegnanti ai kit per fare il controllo a casa, fino a criteri per mettere una classe in i… - panetwit : #Superlega è una manovra di distrazione per non preoccuparsi della scuola e dei presidi che 'nicchiano' sul ritorno… -