Renzi contro i 5 Stelle, “Dubito che Conte accetti di guidare il Movimento” (Di lunedì 19 aprile 2021) Matteo Renzi contro il Movimento 5 Stelle: “Non mi stupirei se Conte provasse a fare qualcosa da solo. Credo gli convenga”. Intervenuto ai microfoni de la Repubblica, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha fatto il punto della situazione sullo scenario politico italiano puntando il dito contro il Movimento 5 Stelle. Renzi, “L’esperienza dei 5 Stelle è al capolinea. E Dubito che Conte accetti di guidare il Movimento” “Per me l’esperienza dei 5 Stelle è al capolinea. E Dubito che Conte – che si definisce equidistante da destra e sinistra – ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Matteoil: “Non mi stupirei seprovasse a fare qualcosa da solo. Credo gli convenga”. Intervenuto ai microfoni de la Repubblica, il leader di Italia Viva Matteoha fatto il punto della situazione sullo scenario politico italiano puntando il ditoil, “L’esperienza dei 5è al capolinea. Echediil” “Per me l’esperienza dei 5è al capolinea. Eche– che si definisce equidistante da destra e sinistra – ...

Advertising

ilriformista : Non solo l’errore nel video del Colosseo: in molti ricordano ai 5 Stelle le ‘battaglie’ contro Renzi per aver tenta… - medicojunghiano : RT @GabrieleCarrer: Renzi intervistato da Repubblica infilza D'Alema Commissione d'inchiesta sul governo Conte 2? «Non contro Speranza, ma… - Mic_Saba : +++ Renzi: 'Subito un Referendum contro la SuperLega. Se lo perdo, lascio la politica per sempre' +++ #SuperLega #SUPERLEGAEUROPEA - chattie00 : @CarloCalenda Invece di interpretare cosa vuole il PD, perché non spiazza tutti dicendosi pronto per le primarie e… - IdeawebTV : Olmo-Cbs Scuola Calcio 1-0, Renzi: “Meglio che contro il Canelli, ma abbiamo regalato il gol” (VIDEO)… -