Regione Lombardia | Baffi da Renzi e Fdi | “Nel Pd per lui | ora piangerà”

(Di lunedì 19 aprile 2021) MILANO – “In queste settimane di confronto ho toccato con mano che lealtà, correttezza e rispetto sono dei valori fondanti in questa comunità politica e questo per me è un valore senza il quale non avrei mai preso questa decisione”. Patrizia Baffi, consigliera lombarda eletta con il Pd nel 2018 prima di migrare dopo pochi mesi in Italia Viva, oggi aderisce a Fratelli d’Italia, e motiva in questo modo la propria scelta, ufficializzata oggi con una conferenza stampa nella sede del partito in corso Buenos Aires, a Milano.