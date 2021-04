Reddito di cittadinanza: ecco l’inchiesta sugli immigrati. Violati i requisiti (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Reddito di cittadinanza, fin dai tempi della sua introduzione, ha sempre diviso gli ambienti della politica, tra favorevoli e contrari. Ed ovviamente anche la popolazione italiana. Più volte ci siamo soffermati su questa pagine, a parlare di questa misura di sostegno economico a favore di chi ha perso il lavoro o comunque si deve re-inserire nel mondo dell’occupazione. D’altronde, specie in tempi di pandemia, l’utilità del Reddito di cittadinanza è innegabile, unito peraltro alla parallela misura denominata ‘Reddito di emergenza‘. Tuttavia, le ultime notizie in tema di Reddito di cittadinanza non sono affatto positive. Infatti, la Procura di Genova ha recentemente individuato almeno 500 immigrati che hanno domandato e ottenuto ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildi, fin dai tempi della sua introduzione, ha sempre diviso gli ambienti della politica, tra favorevoli e contrari. Ed ovviamente anche la popolazione italiana. Più volte ci siamo soffermati su questa pagine, a parlare di questa misura di sostegno economico a favore di chi ha perso il lavoro o comunque si deve re-inserire nel mondo dell’occupazione. D’altronde, specie in tempi di pandemia, l’utilità deldiè innegabile, unito peraltro alla parallela misura denominata ‘di emergenza‘. Tuttavia, le ultime notizie in tema didinon sono affatto positive. Infatti, la Procura di Genova ha recentemente individuato almeno 500che hanno domandato e ottenuto ...

