Recovery: Boschi, ‘governance? Ci sarà testo in Parlamento più avanti’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Sulla governance, ha detto il presidente Draghi, presenteranno un testo in Parlamento più avanti”. Lo dice Maria Elena Boschi al termine dell’incontro della delegazione Iv a palazzo Chigi con il presidente Mario Draghi. “Per ora c’è solo quello che ha detto il ministro Franco in audizione e poi anche oggi il presidente Draghi ci ha confermato che a breve presenterà una proposta puntuale sulla governance”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Sulla governance, ha detto il presidente Draghi, presenteranno uninpiù avanti”. Lo dice Maria Elenaal termine dell’incontro della delegazione Iv a palazzo Chigi con il presidente Mario Draghi. “Per ora c’è solo quello che ha detto il ministro Franco in audizione e poi anche oggi il presidente Draghi ci ha confermato che a breve presenterà una proposta puntuale sulla governance”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

anto5stars : RT @gladiatoremassi: @AMAS66086910 Esatto, ma la boschi, renzi, salvini e i berluschini, non hanno ancora realizzato che al governo ce sta'… - Majden3 : RT @gladiatoremassi: @AMAS66086910 Esatto, ma la boschi, renzi, salvini e i berluschini, non hanno ancora realizzato che al governo ce sta'… - Pacobill6 : RT @gladiatoremassi: @AMAS66086910 Esatto, ma la boschi, renzi, salvini e i berluschini, non hanno ancora realizzato che al governo ce sta'… - santandreadc : RT @gladiatoremassi: @AMAS66086910 Esatto, ma la boschi, renzi, salvini e i berluschini, non hanno ancora realizzato che al governo ce sta'… - scenarpolitici : RT @gladiatoremassi: @AMAS66086910 Esatto, ma la boschi, renzi, salvini e i berluschini, non hanno ancora realizzato che al governo ce sta'… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Boschi Recovery: Renzi con delegazione Iv da Draghi La delegazione Iv che oggi pomeriggio sarà a palazzo Chigi per l'incontro con il premier Marioa Draghi sarà composta da Matteo Renzi, i capigruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi, Teresa Bellanova, Ettore Rosato e la ministra Elena Bonetti.

Recovery: Meloni, ignota entità scostamento, no a cashback La delegazione di Iv è composta da Matteo Renzi, Elena Bonetti, Ettore Rosato, Teresa Bellanova, Maria Elena Boschi e Davide Faraone. "La qualità del piano" nazionale per accedere al Recovery "conta ...

Recovery: Boschi, 'governance? Ci sarà testo in Parlamento più avanti' Metro GIAVENO, ECCO I PROGETTI PER IL RECOVERY FOUND dalla CITTÀ DI GIAVENO GIAVENO – Venerdì 16 aprile la Città di Giaveno ha inviato in Regione sette progetti per la presentazione al PNRR nazionale che concorrerà alla distribuzione dei fondi ...

Confartigianato: Recovery Plan sia “vaccino” per debellare ‘malattie croniche’ del nostro Paese “C’è un secondo vaccino, oltre a quello per sconfiggere il virus, necessario per uscire da questa situzione e debellare le ‘malattie croniche’, non solo ...

La delegazione Iv che oggi pomeriggio sarà a palazzo Chigi per l'incontro con il premier Marioa Draghi sarà composta da Matteo Renzi, i capigruppo Davide Faraone e Maria Elena, Teresa Bellanova, Ettore Rosato e la ministra Elena Bonetti.La delegazione di Iv è composta da Matteo Renzi, Elena Bonetti, Ettore Rosato, Teresa Bellanova, Maria Elenae Davide Faraone. "La qualità del piano" nazionale per accedere al"conta ...dalla CITTÀ DI GIAVENO GIAVENO – Venerdì 16 aprile la Città di Giaveno ha inviato in Regione sette progetti per la presentazione al PNRR nazionale che concorrerà alla distribuzione dei fondi ...“C’è un secondo vaccino, oltre a quello per sconfiggere il virus, necessario per uscire da questa situzione e debellare le ‘malattie croniche’, non solo ...