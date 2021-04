"Pronta a tornare": Elisa Isoardi, mossa senza precedenti e rivolta dei naufraghi (Di lunedì 19 aprile 2021) Giovedì 15 aprile Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare L'Isola dei Famosi. I medici hanno ritenuto che la conduttrice non potesse più continuare la sua avventura all'Isola dei Famosi per il suo problema all'occhio. La Isoardi però non ha ancora rotto il silenzio sui social per rassicurare sul suo stato di salute. Secondo il blog televisivo BlogTivvu Elisa Isoardi potrebbe rientrare in gioco a L'Isola dei Famosi. Il portale BlogTivvu svela inoltre che Isoardi a L'Isola dei Famosi potrebbe tornare già durante la puntata di stasera: “Staremo a vedere cosa accadrà stasera nel corso della nuova puntata de L'Isola dei Famosi in onda su Canale 5…", scrive il sito. Un ritorno di Elisa Isoardi, sul cui abbandono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Giovedì 15 aprileè stata costretta ad abbandonare L'Isola dei Famosi. I medici hanno ritenuto che la conduttrice non potesse più continuare la sua avventura all'Isola dei Famosi per il suo problema all'occhio. Laperò non ha ancora rotto il silenzio sui social per rassicurare sul suo stato di salute. Secondo il blog televisivo BlogTivvupotrebbe rientrare in gioco a L'Isola dei Famosi. Il portale BlogTivvu svela inoltre chea L'Isola dei Famosi potrebbegià durante la puntata di stasera: “Staremo a vedere cosa accadrà stasera nel corso della nuova puntata de L'Isola dei Famosi in onda su Canale 5…", scrive il sito. Un ritorno di, sul cui abbandono ...

