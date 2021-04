Omicidio Christa Wanninger | sul colpevole ancora troppi dubbi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) Oggi per la rubrica “Cronache del mistero” ripercorriamo il caso didi, caso sul qualeoggi aleggiano pesanti ombre di mistero. Roma 2 maggio 1963. Sul pianerottolo del quarto piano di uno stabile in via Emilia, a pochi passi da via Veneto, il corpo di una giovane ragazza tedesca di 23 anni, trafitta da venti coltellate giace a terra in un lago di sangue. A richiamare l’attenzione della portinaia dello stabile, su quello che stava accadendo erano state le urla di una donna. Accorsa in tutta fretta la donna si accorse che si trattava di una ragazza che per altro sembravarespirare. Sopraggiunsero alcuni vicini e da li a poco anche cronisti e poliziotti, arrivò anche un’ambulanza ma la giovane nel frattempo era spirata. Partirono le indagini e la portinaia ...