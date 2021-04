Olivia Colman da The Crown alla Marvel? L’attrice Premio Oscar in trattative per Secret Invasion (Di lunedì 19 aprile 2021) La Marvel aggiunge un tocco di regalità a uno dei suoi prossimi progetti. Stando a diversi media americani, Olivia Colman sarebbe in trattative per un ruolo nella serie Secret Invasion, che potrebbe vederla condividere la scena con Samuel L. Jackson. Il progetto vede il ritorno di Nick Fury alle prese con una setta di Skrull che si sono infiltrati tra gli esseri umani. Al suo fianco ci sarà anche Ben Mendelsohn, già visto in Captain Marvel, nei panni dello Skrull mutaforma di nome Talos. Ben-Adir, invece, interpreterà il villain, ma la sua presenza non è stata ancora ufficializzata dalla Casa delle Idee. La serie è basata sull’omonimo fumetto Marvel pubblicato nel 2008. Ulteriori dettagli sulla trama sono sconosciuti, così come il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Laaggiunge un tocco di regalità a uno dei suoi prossimi progetti. Stando a diversi media americani,sarebbe inper un ruolo nella serie, che potrebbe vederla condividere la scena con Samuel L. Jackson. Il progetto vede il ritorno di Nick Fury alle prese con una setta di Skrull che si sono infiltrati tra gli esseri umani. Al suo fianco ci sarà anche Ben Mendelsohn, già visto in Captain, nei panni dello Skrull mutaforma di nome Talos. Ben-Adir, invece, interpreterà il villain, ma la sua presenza non è stata ancora ufficializzata dCasa delle Idee. La serie è basata sull’omonimo fumettopubblicato nel 2008. Ulteriori dettagli sulla trama sono sconosciuti, così come il ...

