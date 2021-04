Miryea Stabile scoppia in lacrime, ma scatena una lite tra i naufraghi (Di lunedì 19 aprile 2021) Le lacrime di Miryea Stabile Altro daytime di fuoco a ridosso della puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi, con protagonista Miryea Stabile. Quest’ultima ha fatto ritorno con Vera Gemma a Playa Reunion, ma si è isolata insieme a lei, Beatrice e Fariba, che hanno formato un quartetto, provocando una spaccatura nel gruppo. Dopo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 19 aprile 2021) LediAltro daytime di fuoco a ridosso della puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi, con protagonista. Quest’ultima ha fatto ritorno con Vera Gemma a Playa Reunion, ma si è isolata insieme a lei, Beatrice e Fariba, che hanno formato un quartetto, provocando una spaccatura nel gruppo. Dopo L'articolo proviene da Novella 2000.

