Meteo settimana 19 aprile: pioggia a grandine, ecco dove (Di lunedì 19 aprile 2021) Meteo settimana 19 aprile con pioggia a grandine. Primavera non pervenuta. La situazione in Italia. Non c’è tregua dal maltempo per l’Italia, ancora colpita da freddo e precipitazioni, anche nevose. La settimana che si apre sarà ancora caratterizzata dall’instabilità, con piogge abbondanti, accompagnate da grandinate e ancora neve in montagna. Le temperature saranno tutto fuorché L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 aprile 2021)19con. Primavera non pervenuta. La situazione in Italia. Non c’è tregua dal maltempo per l’Italia, ancora colpita da freddo e precipitazioni, anche nevose. Lache si apre sarà ancora caratterizzata dall’instabilità, con piogge abbondanti, accompagnate da grandinate e ancora neve in montagna. Le temperature saranno tutto fuorché L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - Verso un progressivo aumento delle TEMPERATURE in settimana e tempo per lo più stabile - infoitinterno : Meteo, la nuova settimana parte con una raffica di piogge: la situazione - infoitinterno : Meteo, la primavera non decolla: a metà settimana arriva la pioggia - savonanews : Meteo settimana, variabile con piovaschi e altalena termometrica - news_rimini : Meteo: primavera non decolla, temperature sottomedia anche la prossima settimana - Rimini - Attualità -