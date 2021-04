Menarini, reagente made in Italy per isolare l’Rna virale (Di lunedì 19 aprile 2021) Un reagente innovativo e totalmente made in Italy, per isolare l’Rna virale di Sars-CoV-2 dopo il tampone molecolare. E’ ‘Leasy Kit’, lanciato da Menarini Diagnostics, azienda del Gruppo Menarini. I vantaggi del Leasy kit sono “un risparmio notevole di tempo, lavoro e risorse mantenendo alto il livello delle prestazioni”, spiega una nota. “Mentre le metodiche tradizionali prevedono l”estrazione e purificazione dell’Rna’ virale dal campione prelevato al paziente, con tempi lunghi e costi maggiori – si legge – i team di ricerca e sviluppo Menarini hanno sviluppato una metodica innovativa. Con Leasy Kit la membrana esterna del virus che racchiude l’Rna viene dissolta rapidamente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 aprile 2021) Uninnovativo e totalmentein, perdi Sars-CoV-2 dopo il tampone molecolare. E’ ‘Leasy Kit’, lanciato daDiagnostics, azienda del Gruppo. I vantaggi del Leasy kit sono “un risparmio notevole di tempo, lavoro e risorse mantenendo alto il livello delle prestazioni”, spiega una nota. “Mentre le metodiche tradizionali prevedono l”estrazione e purificazione deldal campione prelevato al paziente, con tempi lunghi e costi maggiori – si legge – i team di ricerca e sviluppohanno sviluppato una metodica innovativa. Con Leasy Kit la membrana esterna del virus che racchiudeviene dissolta rapidamente ...

