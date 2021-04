Massimo Giletti, malore in diretta a Non è L’Arena: “Vediamo se riusciamo a continuare” (Di lunedì 19 aprile 2021) malore in diretta a Non è L’Arena per Massimo Giletti. È successo nel corso della puntata della trasmissione di La7 in onda domenica 18 aprile 2021conduttore è apparso visibilmente sudato e affaticato e si è subito scusato con i telespettatori: “Voglio arrivare almeno alle 22 – ha detto -. Vediamo se riusciamo a continuare”. Giletti è riuscito comunque a proseguire nella conduzione del programma fino alla fine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021)ina Non èper. È successo nel corso della puntata della trasmissione di La7 in onda domenica 18 aprile 2021conduttore è apparso visibilmente sudato e affaticato e si è subito scusato con i telespettatori: “Voglio arrivare almeno alle 22 – ha detto -.se”.è riuscito comunque a proseguire nella conduzione del programma fino alla fine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

