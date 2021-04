Mafia Capitale | Monge assolto in appello-bis**

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Marioè statonel processo dibis con la formula “perché il fatto non sussiste”. L'ex dirigente del consorzio di cooperative sociali Sol.Co era accusato di turbativa d'asta nell'ambito dell'affidamento della gara d'appalto per l'assegnazione del servizio Cup della Regione Lazio nel 2014. La procura generale aveva chiesto di fare cadere le accuse e i giudici hanno deciso per l'assoluzione. Al processo d'bis si è arrivati dopo che la Cassazione lo scorso settembre aveva annullato con rinvio la sentenza d'che aveva confermato perla condanna ad 1 anno e 4 mesi.

Mafia Capitale

