Lino Banfi, ospite fisso del programma di Rai 1: tutti i dettagli (Di lunedì 19 aprile 2021) Lino Banfi, è il nonno più famoso d’Italia, infatti da Lunedì 19 Aprile sarà presente nel pomeriggio di Rai1 nella trasmissione “Oggi è un altro giorno”. Lino Banfi, parteciperà al programma televisivo Oggi è un altro giorno in pianta stabile (Getty Images)Il programma condotto da Serena Bortone, andrà in onda dalle 14 alle 16 e ospiterà ogni Lunedì e ogni Venerdì l’attore italiano, il suo spazio si chiamerà “Lino nazionale”. Il Nonno Libero da sempre è stato un’icona intramontabile del cinema e della tv italiana, infatti risponderà ai telespettatori che potranno inviare dei messaggi o note vocali al numero WhatsApp. Ci sarà spazio per domande, curiosità, dediche e desideri, l’attore italiano cercherà di dare delle risposte sagge o dei ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021), è il nonno più famoso d’Italia, infatti da Lunedì 19 Aprile sarà presente nel pomeriggio di Rai1 nella trasmissione “Oggi è un altro giorno”., parteciperà altelevisivo Oggi è un altro giorno in pianta stabile (Getty Images)Ilcondotto da Serena Bortone, andrà in onda dalle 14 alle 16 erà ogni Lunedì e ogni Venerdì l’attore italiano, il suo spazio si chiamerà “nazionale”. Il Nonno Libero da sempre è stato un’icona intramontabile del cinema e della tv italiana, infatti risponderà ai telespettatori che potranno inviare dei messaggi o note vocali al numero WhatsApp. Ci sarà spazio per domande, curiosità, dediche e desideri, l’attore italiano cercherà di dare delle risposte sagge o dei ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Lino Banfi risponderà alle richieste dei telespettatori a “Oggi è un altro giorno” – Su Rai1, due volte… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: Lino Banfi risponderà alle richieste dei telespettatori a “Oggi è un altro giorno” – Su Rai1, due volte… - zazoomblog : Lucia Zagaria moglie Lino Banfi: il dramma che ha sconvolto le loro vite - #Lucia #Zagaria #moglie #Banfi: - FioriFlavio : @Sabbath_fed @ginospadino Macché lu mere è bellissimo come dice sempre Lino Banfi.. 'se Parigi avesse lu mere s… -