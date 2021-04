Infortunio Chiesa, nota ufficiale della Juventus: condizioni e tempi di recupero (Di lunedì 19 aprile 2021) Infortunio Chiesa – Tra il caos creato dalla Superlega, la Juventus pensa a concludere la propria stagione nel migliore dei modi, o meglio, senza ulteriori dispiaceri. Purtroppo ieri oltre alla sconfitta contro l’Atalanta è arrivato un nuovo Infortunio. Federico Chiesa è stato costretto a lasciare il campo. Il numero 22 ha avvertito un fastidio muscolare al minuto 58? ma come svelato da Pirlo, si è fermato “in tempo”. Infatti il ko è meno grave del previsto. Infortunio Chiesa, arriva l’esito degli esami Questa mattina Chiesa ha svolto gli esami medici strumentali presso il J Medical. Ecco di seguito il comunicato della Juventus: “Questa mattina Federico Chiesa è stato sottoposto presso il J Medical ad ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 aprile 2021)– Tra il caos creato dalla Superlega, lapensa a concludere la propria stagione nel migliore dei modi, o meglio, senza ulteriori dispiaceri. Purtroppo ieri oltre alla sconfitta contro l’Atalanta è arrivato un nuovo. Federicoè stato costretto a lasciare il campo. Il numero 22 ha avvertito un fastidio muscolare al minuto 58? ma come svelato da Pirlo, si è fermato “in tempo”. Infatti il ko è meno grave del previsto., arriva l’esito degli esami Questa mattinaha svolto gli esami medici strumentali presso il J Medical. Ecco di seguito il comunicato: “Questa mattina Federicoè stato sottoposto presso il J Medical ad ...

