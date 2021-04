In bicicletta per vivere, scoprire e condividere (Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – Abbigliamento tecnico, una folta chioma di ricci biondi, rossetto rosso e gamba scolpita, la protagonista di ‘Cara Biga’ Veronica Santandrea racconta in un’intervista il progetto social che la vede protagonista. Da quando la bicicletta è arrivata nella sua vita Veronica non l’ha più abbandonata. La bici, che a Bologna si chiama ‘biga’ è diventato per lei mezzo di trasporto, via di fuga, valvola di sfogo ma soprattutto uno strumento di socializzazione. E così ha deciso di coinvolgere più persone possibile in questa attività, creando un racconto sui social dove condivide con appassionati e principianti i suoi giri, i menu delle trattorie che le danno ristoro e i baretti che incontra dentro e fuori porta. Non solo: organizza uscite in gruppo, soprattutto prime uscite, con persone che vogliono mettersi alla prova ma preferiscono farlo in compagnia. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) BOLOGNA – Abbigliamento tecnico, una folta chioma di ricci biondi, rossetto rosso e gamba scolpita, la protagonista di ‘Cara Biga’ Veronica Santandrea racconta in un’intervista il progetto social che la vede protagonista. Da quando la bicicletta è arrivata nella sua vita Veronica non l’ha più abbandonata. La bici, che a Bologna si chiama ‘biga’ è diventato per lei mezzo di trasporto, via di fuga, valvola di sfogo ma soprattutto uno strumento di socializzazione. E così ha deciso di coinvolgere più persone possibile in questa attività, creando un racconto sui social dove condivide con appassionati e principianti i suoi giri, i menu delle trattorie che le danno ristoro e i baretti che incontra dentro e fuori porta. Non solo: organizza uscite in gruppo, soprattutto prime uscite, con persone che vogliono mettersi alla prova ma preferiscono farlo in compagnia.

