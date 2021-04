Il pestaggio di Colleferro | il sindaco | «I giovani sono troppo soli»

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ancora un pestaggio a Colleferro. Sabato scorso, in pieno centro e in pieno giorno alcuni ragazzi, giovanissimi, hanno preso a calci e pugni Lorenzo, residente a Segni, 17 anni. Si sono fermati solo quando l’hanno visto perdere i sensi dopo essere caduto a terra e aver battuto la testa. «Per un momento ci è sembrato di rivivere un incubo poi per fortuna ci siamo accorti che la situazione era meno grave», racconta al telefono Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, che per primo ha segnalato l’accaduto con un post di condanna su Facebook.

repubblica : ?? Colleferro, 17enne ferito da coetanei: e' in codice rosso. Il pestaggio dove fu ucciso Willy Duarte Monteiro - corriereroma : Il #pestaggio di #Colleferro, la sorella di uno degli aggressori: Marozza: mio fratello e’ un bravo ragazzo - 79_Alessio : RT @romatoday: Pestaggio di Colleferro: la Procura chiede la convalida del fermo per i due giovani aggressori - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ragazzo picchiato a Colleferro: si indaga su ipotesi altri coinvolti - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Ragazzo picchiato a Colleferro: si indaga su ipotesi altri coinvolti -

Ultime Notizie dalla rete : pestaggio Colleferro

... il 19enne e il 18enne accusati deldi un 17enne, avvenuto sabato pomeriggio a. L'interrogatorio, davanti al gip del tribunale di Velletri, si svolgerà in videoconferenza dal ...Bruognolo: "Creare le premesse per un dialogo sincero con il mondo giovanile". "Ho appreso, con sollievo, che il ragazzo vittima delè fuori pericolo. Rivolgo un abbraccio a lui e alla sua famiglia. Un sentimento di gratitudine va invece alle forze dell'ordine che hanno assicurato prontamente alla giustizia ...La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime in relazione al pestaggio di cui è stato vittima ieri un 17enne di Segni, a Colleferro. Il 17enne, dopo un primo ricovero presso l’ ...A Colleferro, in Provincia di Roma, una nuova aggressione che coinvolge ragazzi giovanissimi. La vittima del pestaggio ha solo 17 anni.