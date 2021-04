Il noleggio dei generatori di ozono e gli utilizzi: un’intervista al team di Multiservice (Di lunedì 19 aprile 2021) Un generatore di ozono è estremamente utile per l’igienizzazione degli spazi, al di là delle loro dimensioni. Questa soluzione ha segnato una nuova frontiera nel campo della sanificazione: si adopera un metodo green al 100%, che non lascia tracce ed è adeguato sia contro gli elementi inquinanti sia contro batteri e virus. L’ozono si trasforma in ossigeno, ed è un acerrimo avversario delle polveri sottili, degli acari, delle muffe e di molti altri fattori che influiscono negativamente sulla purezza dell’aria. In aggiunta, il noleggio dei generatori di ozono è suggerito per il trattamento delle acque potabili e di quelle reflue. Per avere maggiori informazioni al riguardo ci siamo rivolti al team di Multiservice: un’impresa di pulizie che sperimenta tecniche sempre ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Un generatore diè estremamente utile per l’igienizzazione degli spazi, al di là delle loro dimensioni. Questa soluzione ha segnato una nuova frontiera nel campo della sanificazione: si adopera un metodo green al 100%, che non lascia tracce ed è adeguato sia contro gli elementi inquinanti sia contro batteri e virus. L’si trasforma in ossigeno, ed è un acerrimo avversario delle polveri sottili, degli acari, delle muffe e di molti altri fattori che influiscono negativamente sulla purezza dell’aria. In aggiunta, ildeidiè suggerito per il trattamento delle acque potabili e di quelle reflue. Per avere maggiori informazioni al riguardo ci siamo rivolti aldi: un’impresa di pulizie che sperimenta tecniche sempre ...

Advertising

mariavenera2 : RT @Nmarru: @giorgio_gori Non capisco perché non si riescano ad utilizzare i bus del noleggio fermi per il blocco dei turisti per organizza… - isNews_it : Covid e trasporti, settore del Noleggio con conducente senza sostegni: il grido d’aiuto dei lavoratori -… - AieieBrazov3 : @Fede_Rico74 @robersperanza Ristoratori. Turismo, indotto dei ristoratori indotto del turismo. Hai presente le. Lav… - gpazzaglia71 : RT @Nmarru: @giorgio_gori Non capisco perché non si riescano ad utilizzare i bus del noleggio fermi per il blocco dei turisti per organizza… - Nmarru : @giorgio_gori Non capisco perché non si riescano ad utilizzare i bus del noleggio fermi per il blocco dei turisti p… -