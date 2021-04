Il malore (in diretta) di Massimo Giletti | VIDEO (Di lunedì 19 aprile 2021) Da buon tifoso della Juventus, Massimo Giletti è riuscito ad arrivare “fino alla fine” (come da motto bianconero) la sua conduzione della puntata di Non è l’Arena andata in onda ieri sera su La7. Il giornalista, però, ha avuto nette ed evidenti difficoltà durante la diretta a causa di un malore improvviso che gli ha creato qualche problema. Alla fine, però, tutto sembra essere rientrato ed è riuscito a portare a termine la sua trasmissione. E non è la prima che gli accade, sempre mentre si trova al timone del suo programma. Giletti ha un malore in diretta, ma riesce a condurre Non è l’Arena fino alla fine Giletti ha chiesto più volte l’intervento della regia per consentirgli di riprendere fiato e razionalizzare su ciò che gli stava accadendo. Un calo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Da buon tifoso della Juventus,è riuscito ad arrivare “fino alla fine” (come da motto bianconero) la sua conduzione della puntata di Non è l’Arena andata in onda ieri sera su La7. Il giornalista, però, ha avuto nette ed evidenti difficoltà durante laa causa di unimprovviso che gli ha creato qualche problema. Alla fine, però, tutto sembra essere rientrato ed è riuscito a portare a termine la sua trasmissione. E non è la prima che gli accade, sempre mentre si trova al timone del suo programma.ha unin, ma riesce a condurre Non è l’Arena fino alla fineha chiesto più volte l’intervento della regia per consentirgli di riprendere fiato e razionalizzare su ciò che gli stava accadendo. Un calo ...

Advertising

neXtquotidiano : Il malore (in diretta) di Massimo #Giletti a #NonelArena | VIDEO - AnnaCongelata6 : Lieve malore in diretta per Giletti: suda ma non smette di condurre, «Vediamo di andare avanti»… - infoitinterno : Malore in diretta per Giletti: suda visibilmente ma continua a condurre: “Vediamo se riusciamo a continuare” - infoitinterno : Lieve malore in diretta per Giletti: suda visibilmente ma continua a condurre, «Vediamo se riusciamo a continuare» - msn_italia : Lieve malore in diretta per Giletti: suda visibilmente ma continua a condurre, «Vediamo se riusciamo a continuare» -