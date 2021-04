Grillo difende il figlio | «Lui uno stupratore? Non ha fatto niente | allora arrestate me»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grillo difende

Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c'è stato alcuno stupro ', dicenel video . Leggi anche > ' Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo ...Perché non li avete arrestati?" dice. "La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni... Perché non ...In un video postato sui social il garante del M5s, Beppe Grillo, ha difeso il figlio Ciro accusato di stupro di gruppo con 3 suoi amici: "Sono quattro cog…, non quattro stupratori" ...Beppe Grillo difende suo figlio Ciro, accusato di violenza sessuale dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, in procinto di chiedere il rinvio a ...