Covid, Omceo Roma: “Riaprire senza vaccini è un azzardo, i controlli siano serrati” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Le riaperture, senza fare i vaccini, sono un azzardo a livello sanitario. Ma mi rendo conto che a livello economico ci sono dei problemi”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alle riaperture di alcune attività in Italia a partire da lunedì prossimo. “Se riuscissimo a coprire la popolazione con i vaccini sarebbe molto più semplice riaprire- ha proseguito Magi- in Inghilterra e in Israele lo hanno fatto perché hanno vaccinato la popolazione, ci sono poi altri Paesi europei che non hanno chiuso completamente ma hanno meno morti dei nostri, bisogna allora ancora capire bene questo fenomeno. Certamente a livello economico l’Italia non può continuare a bloccare le attività produttive, si possono provare a riaprire piano piano, con criterio e con rispetto delle regole”. I cittadini, sottolinea però Magi, questa volta “devono capire che adesso tocca a loro, non possono ancora una volta delegare ad altri le responsabilità, che sono solamente dei singoli. Sono i singoli che devono rispettare la legge, perché se non lo fanno si crea un problema grande. È facile accusare gli altri, adesso dobbiamo essere noi a rispettare quello che ci dicono di fare”. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Le riaperture, senza fare i vaccini, sono un azzardo a livello sanitario. Ma mi rendo conto che a livello economico ci sono dei problemi”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alle riaperture di alcune attività in Italia a partire da lunedì prossimo. “Se riuscissimo a coprire la popolazione con i vaccini sarebbe molto più semplice riaprire- ha proseguito Magi- in Inghilterra e in Israele lo hanno fatto perché hanno vaccinato la popolazione, ci sono poi altri Paesi europei che non hanno chiuso completamente ma hanno meno morti dei nostri, bisogna allora ancora capire bene questo fenomeno. Certamente a livello economico l’Italia non può continuare a bloccare le attività produttive, si possono provare a riaprire piano piano, con criterio e con rispetto delle regole”. I cittadini, sottolinea però Magi, questa volta “devono capire che adesso tocca a loro, non possono ancora una volta delegare ad altri le responsabilità, che sono solamente dei singoli. Sono i singoli che devono rispettare la legge, perché se non lo fanno si crea un problema grande. È facile accusare gli altri, adesso dobbiamo essere noi a rispettare quello che ci dicono di fare”.

Advertising

insalutenews : Effetti collaterali vaccino Covid, OMCeO Roma: “AstraZeneca è ‘zero’ rispetto a trombosi da fumo” -… - mignoloeprof : RT @G23Mld: Omceo Roma istituisce Commissione Covid, per informazione corretta sui vaccini e confronto su ricerca - 16q___ : RT @G23Mld: Omceo Roma istituisce Commissione Covid, per informazione corretta sui vaccini e confronto su ricerca - zazoomblog : Omceo Roma: non si muore solo di Covid si ‘aggravano’ altre malattie - #Omceo #Roma: #muore #Covid - BasicLifeSupp : Covid. Omceo Roma istituisce commissione per “un’informazione chiara e autorevole” -