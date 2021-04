Cosa sta diventando il Pd: da Bob Kennedy e Obama ai complotti delle élite (Di lunedì 19 aprile 2021) In principio (del Pd) era Walter Veltroni, che teorizzava la costruzione di un partito basato sul mito eroico di Bob Kennedy, sull’audacia della speranza di Obama, sulla capacità di coniugare solidarietà sociale e lotta alle disuguaglianze con l’accettazione della modernità, della società aperta, dello sviluppo e della libertà economica. In principio, appunto. Dopo fasi alterne e la turbinosa parentesi renziana, il governo Conte 2 ha segnato il riflusso piddino. Contrordine compagni: meglio l’economia di Stato, perché gli imprenditori sono tendenzialmente inaffidabili, meglio tagliare i parlamentari, perché Beppe dice che sono tutti ladri, meglio abolire la prescrizione, perché se un magistrato ti indaga probabilmente ha ragione e via grillizzando. Del resto Giuseppe Conte era il “punto di riferimento della sinistra”, come dargli torto? E adesso che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) In principio (del Pd) era Walter Veltroni, che teorizzava la costruzione di un partito basato sul mito eroico di Bob, sull’audacia della speranza di, sulla capacità di coniugare solidarietà sociale e lotta alle disuguaglianze con l’accettazione della modernità, della società aperta, dello sviluppo e della libertà economica. In principio, appunto. Dopo fasi alterne e la turbinosa parentesi renziana, il governo Conte 2 ha segnato il riflusso piddino. Contrordine compagni: meglio l’economia di Stato, perché gli imprenditori sono tendenzialmente inaffidabili, meglio tagliare i parlamentari, perché Beppe dice che sono tutti ladri, meglio abolire la prescrizione, perché se un magistrato ti indaga probabilmente ha ragione e via grillizzando. Del resto Giuseppe Conte era il “punto di riferimento della sinistra”, come dargli torto? E adesso che ...

Advertising

PBPcalcio : Sono confuso. Devo metabolizzare ció che sta succedendo e ragionare su pro e contro. Non ho un’idea e non credo me… - ZZiliani : Scusi signor #Maldini, va be’ chiudere un occhio e non dimettersi per le ingerenze di #Gazidis su #Rangnick, era un… - GoalItalia : ? Cos'è la Superlega? ? Quando inizierà? ? Cosa accadrà ai campionati nazionali? ? La Champions League sparirà? Pr… - LaPalitos8 : Rega su sta superlega mi viene da dire solo una cosa : #SerieA #SuperLeague #SuperLeague #SuperLega #InterMilan… - leperlediglo : Vabbè comunque ha fatto bene a difenderla se ci sono stati insulti, però mo che hai fatto il post inizia a fregarte… -