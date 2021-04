Advertising

sportli26181512 : Boniek e la #Superlega: 'Qualcuno sta facendo una brutta figura': Il presidente della Federcalcio polacca si scagli… - TUTTOJUVE_COM : Boniek: 'Superlega? Qualcuno sta facendo una brutta figura' - Milannews24_com : Superlega, Boniek: «Qualcuno sta facendo una figura di merda» - junews24com : Boniek, frecciata ad Agnelli? «Qualcuno sta facendo una figura di…» - infoitsport : Superlega, Boniek: «Qualcuno sta facendo una figura di…» -

Ultime Notizie dalla rete : Boniek Superlega

"Qualcuno sta facendo una brutta figura, per non dire di?.". Zibi, presidente della Federcalcio polacca, su Twitter si scaglia contro la, allegando il comunicato dell'Eca, l'associazione dei club europei. L'ex attaccante di Roma e Juventus si ...Zibi, presidente della Federcalcio polacca, ha commentato il comunicato dell'ECA in merito alla nuovaEuropea Zibi, presidente della Federcalcio polacca, ha commentato il comunicato dell'ECA in merito alla nuovaEuropea. Ecco le sue parole su Twitter. "Qualcuno sta facendo ...Zibì Boniek, ex fuoriclasse della Juventus e della nazionale polacca, commenta, direttamente via "Twitter", il comunicato dell'ECA in merito alla nascita della ...Le dichiarazioni di Zibi Boniek sul comunicato Eca a proposito della Superlega: "Qualcuno sta facendo una brutta figura, una figura di..." ...