Beppe Grillo interviene sulle accuse al figlio con un video

A due giorni dall'uscita sulle agenzia di stampa dei dettagli delle carte dell'inchiesta che riguardano le accuse legate al figlio e a tre suoi amici di stupro di gruppo, il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo interviene sul caso che riguarda suo figlio Ciro. Lo fa con un video, per la prima volta in due anni dalle accuse, in cui dice: "Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio figlio, perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera".

