Beppe Grillo difende il figlio | “Non è uno stupratore”

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Mioè su tutti i giornali come unoseriale insieme ad altri tre ragazzi”, ma “perché allora non li avete arrestati subito? Perché vi siete resi conto che non è vero niente, perché non c’è stato stupro”. Cosìsul suo blog. “Sono ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo”, dice. abr/trg su Il Corriere della Città.

furioso per il caso del figlio Ciro , dopo le accuse di stupro a quest'ultimo insieme ad altri suoi tre amici. Il comico e garante del Movimento 5 Stelle, in un video pubblicato sui suoi ...Per la prima volta in due anni, il fondatore del Movimento 5 stelleinterviene sul caso di suo figlio Ciro, accusato insieme ad altri tre suoi amici di stupro di gruppo . E lo fa a due ...Poi Grillo aggiunge: “C’è un video, passaggio per passaggio, e si vede che c’è la consensualità: un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo, che sono in mutande e saltellano col p ...Beppe Grillo ha difeso il figlio Ciro, accusato di stupro da una ragazza italo-svedese e sotto inchiesta insieme a tre amici.