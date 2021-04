VIDEO – I gol Napoli-Inter 1-1. Gattuso ferma Conte e si porta a 2 punti dalla Juve. Azzurri da applausi (Di domenica 18 aprile 2021) Finisce 1-1 la sfida del Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. I nerAzzurri riescono a riprendere il match, dopo lo sfortunato autogol di Handanovic nella prima frazione, e i due pali colpiti da Lukaku, con un gran tiro dal limite dell’area di Christian Eriksen, al primo gol in questo campionato. Le due formazioni provano ripetutamente ad offendere, da una parte Politano coglie l’incrocio dei pali, dall’altra Hakimi per due volte viene fermato in scivolata da Manolas a pochi metri da Meret. Ma non c’è nulla da fare, e il pari acContenta entrambe le formazioni. Napoli-Inter 1-1 I VIDEO dei goal e le azioni salienti di Napoli-Inter 1-1, match della trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. La rete di Eriksen ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 aprile 2021) Finisce 1-1 la sfida del Diego Armando Maradona tra. I nerriescono a riprendere il match, dopo lo sfortunato autogol di Handanovic nella prima frazione, e i due pali colpiti da Lukaku, con un gran tiro dal limite dell’area di Christian Eriksen, al primo gol in questo campionato. Le due formazioni provano ripetutamente ad offendere, da una parte Politano coglie l’incrocio dei pali, dall’altra Hakimi per due volte vieneto in scivolata da Manolas a pochi metri da Meret. Ma non c’è nulla da fare, e il pari acnta entrambe le formazioni.1-1 Idei goal e le azioni salienti di1-1, match della trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. La rete di Eriksen ...

