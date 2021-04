Una Vita, anticipazioni 19 aprile: Felipe riapre gli occhi, Mendez continua ad indagare (Di domenica 18 aprile 2021) Una Vita, anticipazioni 19 aprile: ecco come si aprirà la settimana con la telenovela spagnola. Una Vita, anticipazioni 19 aprile: Felipe si riprende! Mendez interroga i vicini dell’avvocato Finalmente Felipe si risveglia, con grande sollievo di tutti, in primis di Marcia e Genoveva. Nel frattempo le indagini del Commissario Aurelio Mendez sull’investimento dell’Alvarez Hermoso continuano. Il poliziotto interroga i testimoni dell’aggressione da parte di Santiago: riuscirà a venire a capo della vicenda? continuano le tensioni tra Ursula e Genoveva E’ guerra aperta tra le due ex alleate. Una delle due avrà la peggio, ma manca ancora un bel po’ per sapere di chi si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 18 aprile 2021) Una19: ecco come si aprirà la settimana con la telenovela spagnola. Una19si riprende!interroga i vicini dell’avvocato Finalmentesi risveglia, con grande sollievo di tutti, in primis di Marcia e Genoveva. Nel frattempo le indagini del Commissario Aureliosull’investimento dell’Alvarez Hermosono. Il poliziotto interroga i testimoni dell’aggressione da parte di Santiago: riuscirà a venire a capo della vicenda?no le tensioni tra Ursula e Genoveva E’ guerra aperta tra le due ex alleate. Una delle due avrà la peggio, ma manca ancora un bel po’ per sapere di chi si ...

