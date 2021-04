Tsitsipas è diventato grande | ' La settimana più bella della vita'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tsitsipas diventato

La Gazzetta dello Sport

vero, nel suo curriculum c'erano già le Atp Finals, ma fino a oggi Stefanosera ancora in attesa di una vera conferma. Un sigillo sulla carriera, la patente da vero big. La vittoria nella finale contro Andrey Rublev è l'incoronazione che aspettava, così come il ......junior degli US Open subito dopo il suo sedicesimo compleanno e alla stessa età èanche ... Pochi hanno raccontato la precocità di Auger - Aliassime così come Stefanosdopo aver perso ...PROGRAMMA TSITSIPAS-RUBLEV ATP MASTERS 1000 MONTECARLO. Domenica 18 aprile. Court Rainier III, secondo match dalle ore 12.00. (comunque non prima delle ore 14.30). Stefanos TSITSIPAS (GRE) [4] vs Andr ...Jannik Sinner entrerà ufficialmente nella top-20 del ranking ATP, che verrà aggiornato lunedì 19 aprile. Si tratta della miglior classifica in carriera per il tennista italiano, che al Masters 1000 di ...