Tsitsipas batte Rublev e conquista il primo Master 1000 in carriera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 aprile 2021) A Montecarlo si interrompe la striscia di 7 finali consecutive vinte da Andrey, che cede a Stefanosilin. Per il greco, vincente in due set contro il russo, si tratta del sesto titolo nel circuito maggiore.troppo superiore aNelset il 6-3 finale è addirittura bugiardo rispetto alla differenza in campo tra i due giocatori.è infatti superiore ain quasi tutte le voci statistiche, dai vincenti ed errori non forzati, alle percentuali al servizio e in risposta e persino nel conteggio degli ace. Il greco già nel secondo game si ritrova in vantaggio di un break che mantiene fino alla fine del set. Da quel momento ...