The Lord of the Rings: Amazon non realizzerà più il gioco online (Di domenica 18 aprile 2021) Amazon ha cancellato la realizzazione del gioco online tratto da The Lord of the Rings, nuova serie originale in uscita nel corso dell'anno The Lord of the Rings è uno dei progetti seriali più attesi degli ultimi tempi e, sicuramente, sarà quello in grado di consentire ad Amazon Studios di compiere il tanto atteso salto di qualità. La notizia del giorno, però, è che l'azienda fondata da Jeff Bezos ha cancellato la realizzazione del gioco online tratto dalla nuova serie. Come riportato da Deadline, le negoziazioni tra Amazon Game Studios e Tencent Holdings hanno subito una drastica interruzione che ha portato alla cancellazione dell'uscita del gioco online tratto da The ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 aprile 2021)ha cancellato la realizzazione deltratto da Theof the, nuova serie originale in uscita nel corso dell'anno Theof theè uno dei progetti seriali più attesi degli ultimi tempi e, sicuramente, sarà quello in grado di consentire adStudios di compiere il tanto atteso salto di qualità. La notizia del giorno, però, è che l'azienda fondata da Jeff Bezos ha cancellato la realizzazione deltratto dalla nuova serie. Come riportato da Deadline, le negoziazioni traGame Studios e Tencent Holdings hanno subito una drastica interruzione che ha portato alla cancellazione dell'uscita deltratto da The ...

