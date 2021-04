Russia: Più Europa, ‘silenzio su Navalny è complicità con Putin, Ue intervenga’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Navalny sta morendo. Dal 31 marzo è in sciopero della fame per chiedere di avere accesso a cure adeguate per una doppia ernia al disco, ma le autorità russe continuano a negargliele e, secondo Nabila Massrali, una delle portavoce dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, lo avrebbero sottoposto anche alla privazione del sonno, in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani”. Così Yuri Guaiana della segreteria di Più Europa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “sta morendo. Dal 31 marzo è in sciopero della fame per chiedere di avere accesso a cure adeguate per una doppia ernia al disco, ma le autorità russe continuano a negargliele e, secondo Nabila Massrali, una delle portavoce dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, lo avrebbero sottoposto anche alla privazione del sonno, in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani”. Così Yuri Guaiana della segreteria di Più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Piu_Europa : ?? Navalny sta morendo. L’Ue faccia tutto il necessario per evitare l’ennesimo omicidio di stato in Russia. Mai com… - gabelmanu : Figuriamoci se gli inglesi perdono l’occasione di dimostrare al mondo che sono i più guerrafondai di tutti Navi da… - zazoomblog : Russia: Più Europa silenzio su Navalny è complicità con Putin Ue intervenga - #Russia: #Europa #silenzio #Navalny - TV7Benevento : Russia: Più Europa, 'silenzio su Navalny è complicità con Putin, Ue intervenga'... - AntoPuglieseOff : #Navalny La Russia di Putin è rimasta in dietro nella battaglia più importante, i diritti umani. -

Ultime Notizie dalla rete : Russia Più Tashkent - Sofia ha l'argento vivo! Due piazze d'onore a cerchio e nastro per la più giovane della tappa di Coppa del Mondo ... ad un soffio dal gradino basso del podio, dietro le Averina sister e la Salos, e precedendo l'etoile bielorussa Alina Harnasko, più grande di tre anni. Nel concorso a squadre, assenti Russia, Italia ...

Francesco: porre un freno alla tensione in Ucraina orientale ... dettate dalla cronaca che riferisce di attività navali sul Mar Nero al confine tra Russia e ... Il cerchio dell'appello si chiude come sempre con Francesco, con l'attenzione ai più indifesi che restano ...

Tutti in viaggio in vagone letto per sentirsi più verdi la Repubblica ... ad un soffio dal gradino basso del podio, dietro le Averina sister e la Salos, e precedendo l'etoile bielorussa Alina Harnasko,grande di tre anni. Nel concorso a squadre, assenti, Italia ...... dettate dalla cronaca che riferisce di attività navali sul Mar Nero al confine trae ... Il cerchio dell'appello si chiude come sempre con Francesco, con l'attenzione aiindifesi che restano ...